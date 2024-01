Francisco Monteiro critica Miguel e Diana: «Muita parra e pouca uva... é pouco conteúdo»

Há 1h e 31min

No Big Brother - Desafio Final, no jardim, a Diana confirma que pediu a opinião de Vina quanto ao jogo do Miguel e o caos instala-se entre a concorrente e a Patrícia. Quem assiste de camarote, muito entusiasmado, é o Miguel o causador de toda a confusão. Exaltada, a Patrícia, garante que a colega só quer aparecer e chama-a de “triquiteira e conflituosa”. A Diana acaba mesmo por se emocionar e pondera estar a ficar “maluca”. Tudo sob o olhar atento de Miguel que se diverte por ter deixado “o jardim a arder”…