Francisco Monteiro deixa Márcia Soares a falar sozinha. Veja aqui

Há 39 min

Durante o jantar, o Francisco Monteiro comenta que gostava de provar a farofa da mãe da Iasmim e a Joana e a Márcia riem de imediato.

Incomodado, o Francisco Monteiro questiona as colegas e acaba por se envolver num bate boca com a Joana. A concorrente chama-o de falso e hipócrita e o Francisco atira que terá de se aguentar “à bomboca”. Pouco depois, no jardim, a Márcia chama à atenção ao Francisco e critica as palavras que utilizou, mas o jovem defende-se dizendo que estavam a rir à gargalhada.

Como não chegam a conclusão alguma, o Francisco abandona o jardim deixando a Márcia a falar sozinha.