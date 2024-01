Há 3h e 8min

No Big Brother - Desafio Final, na casa de banho, a Bárbara confronta o Francisco e, descontente, avisa que não quer ser usada para atingir o ex-namorado Miguel. O Francisco garante que não o está a fazer, no entanto, a concorrente volta a reforçar que só o quer ao seu lado se o sentimento for genuíno. Quem assiste à conversa é a Diana que se mostra do lado da Bárbara.