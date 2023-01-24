O casal do universo dos reality shows volta a dar que falar nas redes sociais com um momento divertido e cheio de cumplicidade.
Francisco Monteiro e Bárbara Parada surpreendem com vídeo cúmplice ao aderirem a nova ‘trend’ viral
- Hoje às 15:38
00:15
Francisco Monteiro e Bárbara Parada surpreendem com vídeo cúmplice ao aderirem a nova ‘trend’ viral
Hoje às 15:38
02:21
Daniela Santos e tia de Afonso Leitão entram num breve despique em direto
Há 15 min
02:09
Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? Eis a resposta da fiel amiga Rita Almeida
Há 23 min
01:44
«A Jéssica comprou uma guerra com a Catarina»: Rita Almeida revela publicação que pode ter levado à "vingança" da amiga
Há 25 min
01:34
«Está uma casa inteira contra ele»: A cara impagável de Daniela Santos ao ouvir a família de Afonso em direto
Há 35 min
04:53
"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso
Há 2h e 5min
02:03
Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»
Há 2h e 35min
02:01
Momento hilariante: Afonso Leitão reage aos «rituais da ‘Turma da Mónica’»
Há 2h e 38min
02:26
«Para mim é o arquétipo de mulher»: Viriato Quintela esclarece o que sente por Ana Duarte
Há 2h e 55min
03:34
Tensão na casa. Kina e Afonso em confronto aceso por… salame?
Há 3h e 1min
03:33
«Não te admito! Que seja a última vez que...»: Kina fica fora de si e parte ao ataque a concorrente
Há 3h e 16min
02:41
Por esta ninguém esperava: Miranda tem ciúmes de... Ana Duarte por causa de Afonso?
Há 3h e 30min
02:56
«Para mim, o que tens contra mim tem um nome e é...»: Jessica dispara e concorrente deixa-a a falar sozinha
Há 3h e 39min
01:56
«Acho deplorável (...) Tu vais queimar a tua imagem lá fora»: Miranda em troca acesa de farpas com concorrente
Há 3h e 50min
01:57
Drone com comida? Desesperada, Kina pede ajuda ao público
Há 3h e 57min
01:43
«Isso é o que me dói mais aqui dentro (...) é uma tortura»: Ana Duarte abre o coração perante concorrente
Hoje às 18:11
02:38
Pura emoção: Big Brother responde a pedido de concorrente e Bruna emociona-se ao ouvir a filha
Hoje às 17:08
04:12
«Gostava de estar com a minha filha...»: Viriato faz desabafo sentido e inesperado
Hoje às 16:30
01:39
«O programa voltou a unir-nos»: Jéssica Vieira fala da reaproximação a pessoa muito importante da sua vida
Hoje às 16:27
04:01
Jéssica sem rodeios para Miranda «Se ex fosse bom era atual»
Hoje às 15:12
03:06
Miranda provoca Ana durante discussão e a cantora afirma: «Querias ser a Ana Duarte mas não consegues»
Hoje às 14:41
03:34
Ana em picardias com Afonso e Catarina Miranda ironiza «Amiga do coração»
Hoje às 14:38
01:34
Ana Duarte irrita-se com Afonso e Catarina por não ajudarem nas limpezas: «isto não é a tarefa semanal»
Hoje às 14:20
01:30
Bruna fora de si para Viriato «anormais»
Hoje às 12:42
07:02
Afonso não larga Viriato e há discussão à mesa: «Respira, tem calma»
Hoje às 12:39
06:58
Viriato ao ataque: imita Afonso como «marioneta»
Hoje às 12:16
04:03
Viriato não tem dúvidas e atira para Afonso: «És uma nódoa para a sociedade»
Hoje às 12:03
03:58
Família ao barulho! Viriato como nunca o viu «Cala-te»
Hoje às 11:46
02:58
«Rezem para que eu saia amanhã» Viriato garante que enquanto estiver na casa vai expor o jogo de Miranda e Afonso
Hoje às 11:41
01:55
Kina confessa em plena discussão: «Tinha medo de me virar a ele»
Hoje às 11:38
03:01
Viriato em confronto: acusa Catarina Miranda e Afonso de aterrorizarem os colegas
Hoje às 11:36
02:56
«Ele que guarde para ele»: Ana Duarte já não tem paciência para Viriato
Hoje às 11:00
02:47
«Se eu não me mexer aqui dentro vocês não existem»: Miranda sem papas na língua em discussão com Jéssica
Hoje às 10:52
02:00
«O que é que queres de mim?» Miranda perde a paciência com Afonso
Hoje às 10:50
01:41
Ana recorda apoio a Catarina fora da casa: «Fui eu que estive lá num momento difícil»
Hoje às 10:44
03:31
Miranda confronta Ana após dinâmica com Afonso: «Vais acabar por morrer na praia»
Hoje às 10:42
04:22
«Ele não bate bem»: Miranda sem papas na língua em relação a Viriato
Hoje às 10:33
03:25
Gritos sem fim. Kina perde a cabeça com Viriato e Miranda ouve a conversa
Hoje às 10:30
02:26
Viral: Catarina Miranda lança-se a Afonso Leitão, mas acaba por ser mandada ao chão
Ontem às 22:30
04:44
Viriato: «O concorrente Leitão não consegue formar uma frase em português para salvar a própria vida»
Ontem às 22:24
08:19
Ana deixa garantias sobre Catarina Miranda: «Vou encontrá-la lá fora e...»
Ontem às 22:13
04:03
Viriato mete em causa 'intelecto' de Afonso: «Conversas limitadas...»
Ontem às 22:01
03:36
Kina passa-se com desrespeito que diz sentir: «Tirem a minha idade da vossa boca»
Ontem às 21:56
02:50
Viriato discute forte e feio com Kina: «Falas baixinho. Voltas-me a levantar a voz e eu...»
Ontem às 21:51
02:50
Viriato vai contra Kina e Afonso reage: «É assim que tratas uma senhora de 62 anos?»
Ontem às 21:51
03:07
Primeiro beijo dos «CALE»? Catarina Miranda avança e a reação de Afonso Leitão surpreende
Ontem às 20:04
04:41
Afonso Leitão lança pergunta provocadora após prova falhada: «Fomos nós que demos as 36 falhas?»
Ontem às 19:52
04:34
Tensão na casa! Partida durante prova semanal leva Catarina Miranda a quebrar regras
Ontem às 19:44
01:40
«Faz-se muito de vítima»: Cândido Pereira dá opinião polémica sobre concorrente
Ontem às 19:37
04:47
«Senti-me desconfortável»: Ana Duarte fala sem rodeios
Ontem às 19:32
02:02
Momento Hilariante: Big Brother «ignora o óbvio» e prende concorrentes no confessionário
Ontem às 18:55
05:33
Happy Hour no Big Brother Verão: Os brindes que ninguém estava à espera
Ontem às 18:53
05:05
Inédito! Kina e Catarina Miranda cozinham juntas e o desfecho surpreende
Ontem às 18:45
02:44
Inês Morais admite: «A Jéssica consegue calar a Miranda muitas vezes»
Ontem às 18:39
04:18
Momento de emoção: ex-concorrente entra de surpresa e toca o coração da casa
Ontem às 18:21
03:59
Kina atinge limite após o almoço dos nomeados: «Estou exausta»
Ontem às 18:07
10:01
Quem será o próximo a sair? Jéssica Vieira e Viriato Quintela fazem as suas apostas
Ontem às 18:00
07:54
Viriato Quintela lança farpa: «A Kina não é a boa pessoa que toda a gente pensa»
Ontem às 17:25
03:28
O tubarão ataca novamente: conheça os novos contemplados com o castigo no Big Brother Verão
Ontem às 17:14
03:08
Fogo no parquinho! Afonso Leitão dispara contra Viriato Quintela: «Tu cavas a tua sepultura»
Ontem às 17:02
13:23
Catarina Miranda dedica músicas com “recados” a Viriato Quintela. E ele confessa: “Estou a gostar”
Ontem às 16:57