Há 1h e 46min

Durante a gala do Big Brother, Jéssica Galhofas recebeu uns óculos por parte do «rei mago», Fábio Gonçalves. Perante o presente do ex-concorrente, Francisco Monteiro e Joana Sobral comentaram a relação de Jéssica e Francisco Vale e mostraram-se preocupados com a «dependência emocional» da colega em relação ao companheiro.