Francisco Monteiro e Miguel Vicente em bate-boca: «Como concorrente deixas muito a desejar... ou com pessoa»

Há 3h e 3min

No Big Brother - Desafio Final, no jardim, Miguel volta a chamar a atenção de Monteiro dizendo que não gostou do que Monteiro disse sobre a sua relação com Bárbara e diz que ele não tem direito de dizer o que disse. Monteiro diz que não foi buscar nada de fora e apenas disse que ele devia estimar e acrescenta que quando ele acha que pode ter coragem de ir falar com ele, que se lembre de terça feira porque a partir daí ficou cortado. Miguel alerta Márcia que está solteiro e que está a começar a gostar de Monteiro e que para ela ter atenção que vai roubar o Francisco, mas Márcia diz que ela e Monteiro são apenas bons amigos. Monteiro relembra que no outro dia queria dar um beijinho a Miguel (FB), mas controlou-se e Márcia diz que ainda vão ser os melhores amigos, contudo Monteiro diz que é mais provável viver em Marte e Miguel diz que é mais provável que lhe matassem. Miguel diz que Monteiro ainda não lhe deu tempo de pós reality e Monteiro diz que ainda o mete para 2º lugar mas como concorrente deixa muito a desejar. Miguel realça a atitude de Monteiro e quando este pergunta qual a atitude, Miguel diz que não vale a pena. Monteiro responde que ele não tem nenhum argumento, destacando o “espetáculo deprimente” que fez hoje de manhã em que se humilhou mais um bocadinho. Miguel puxa o Savate para o assunto e pede para namorar com o Francisco à vontade porque sabe tratar bem as pessoas, Monteiro começa a rir e diz que Miguel tem uma lata. Savate diz, em tom irónico, “e a bárbara que o diga”. Junto à piscina, Miguel mostra-se animado dizendo que Monteiro já está passado e já esta tudo arder!