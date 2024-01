Francisco Monteiro fala do motivo que pode ter levado Márcia a deixar de o seguir nas redes sociais!

Há 2h e 44min

No «Dois às 10», chegou o momento da entrevista com o grande vencedor do Big Brother. Francisco Monteiro fala-nos do possível porquê de Márcia ter deixado de o seguir nas redes sociais. Pouco depois da saída de todos os finalistas da casa e do final do programa, Márcia deixou de seguir Zaza nas redes sociais. Cristina Ferreira questionou o vencedor sobre isto e Monteiro explicou a razão: «Foi por causa do vídeo, só pode». Veja o vídeo e perceba tudo.

Em conversa com Cristina Ferreira, acabou por falar de Joana Sobral, da relação que teve com a mesma e o «triângulo» que viveu com esta e Márcia Soares. «Sinceramente, gosto muito da Joana», confessou Monteiro, que também sente que certas atitudes de Joana para consigo foram jogo: «Fica a mágoa». Perceba tudo:

Assista aqui às primeiras imagens de Francisco Monteiro fora da casa do Big Brother:

Veja como foi o grande encontro de Francisco Monteiro e Cinha Jardim, em direto: