Francisco Monteiro implacável com Miguel Vicente: «Devias ter vergonha de ti próprio»

Há 1h e 25min

No Big Brother - Deasfio, depois de o Miguel se sentir provocado pela Diana, o caos instala-se entre os dois e trocam acusações pesadas. O concorrente aponta-lhe o dedo dizendo que desceu baixo ao usar contra si uma fase dura que vivenciou. No entanto, a Diana não se deixa ficar e acusa-o de estar a tentar manipular as pessoas. Também o Zaza intervém dizendo que o colega se está a humilhar e deveria ter vergonha.