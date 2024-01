Há 3h e 39min

No Big Brother - Desafio Final, os concorrentes assistem a imagens da semana, onde se pode ver Miguel Vicente garantir a Diana Lopes que será o primeiro nomeado salvo. Ao mesmo tempo, Francisco Monteiro e Bruno Savate falam de Miguel Vicente e dos comportamentos do colega. Francisco Monteiro reage e comenta as atitudes do colega algarvio.