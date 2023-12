Há 1h e 21min

No Big Brother, Francisco Monteiro pica Joana Sobral. O concorrente senta-se junto de Joana Sobral e Márcia Soares e brinca com as colegas. Em brincadeira, Joana Sobral admite que gostava de ser a concorrente favorita do Big Brother e Francisco Monteiro conforta-a, dizendo-lhe que esta é a favorita deste, mesmo que não seja do Big Brother.