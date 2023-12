Francisco Monteiro reage a atitude polémica: «Mimado porquê? Porque estou revoltado?»

Há 2h e 46min

No Big Brother, Francisco Monteiro comenta a sua atitude polémica após a gala de domingo, em que deu um murro na parede da casa de banho, deixando um buraco na parede.

A gala deste domingo foi de muita intensidade e o pós-gala ainda mais. Depois de Joana Sobral ter ganho um passaporte para a final, por ter sido escolhida pela maioria dos colegas para abrir a caixa da coragem, Francisco Monteiro não conteve a revolta.

O concorrente manifestou o seu desagrado com a situação e logo assim que a gala termina, atira uma caneta para o chão em sinal de protesto. Depois abandona a sala e visivelmente irritado manda o seu casaco ao chão.

Francisco Monteiro mostra-se furioso e dirige-se para a casa de banho, onde continua a manifestar a sua raiva, sendo visíveis as marcas de murros na parede e o atirar de mais objetos. Jéssica Galhofas e Francisco Vale tentam acalmar o colega, mas sem sucesso.

Já na sala, ao ouvirem os estrondos provocados pelo ataque de fúria do adversário, Márcia Soares e Joana Sobral mostram-se muito incomodadas, no entanto, Hugo Andrade pede-lhes para não darem mais ênfase ao assunto até o concorrente se acalmar.

No confessionário, indignado, Francisco Monteiro atira que a Joana Sobral nunca fez absolutamente nada no jogo tendo estado sempre atrelada a outros. Acrescenta que «está com um pó» aos colegas e se tiver de ir contra os seis adversários irá.