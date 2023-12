Francisco Monteiro revoltado: «Isto aqui condicionou a minha participação no programa até ao fim»

Há 2h e 57min

No Big Brother, Jéssica Galhofas conta a Francisco Vale e Francisco Monteiro a conversa que teve com Hugo Andrade e a justificação que o concorrente lhe deu para ter excluído Francisco Monteiro da prova do líder. Monteiro mostra-se revoltado e diz que tudo o que aconteceu na gala de ontem - a escolha de Hugo e a escolha do grupo de Joana abrir a caixa da coragem - condicionou a sua participação «até ao fim» e explica porquê.