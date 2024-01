Francisco Monteiro riposta contra Miguel Vicente: «Se fosse do teu nível, já tinha usado o que usaste contra mim»

Há 41 min

No Big Brother - Desafio Final, ainda na reunião, debatem a “palmada” que o Savate deu ao Miguel e o veterano não tem dúvidas de que foi mais uma tentativa falhada para o tentar colocar fora do jogo. Quem assiste a tudo enervado é o Francisco que decide abandonar a reunião. No entanto, momentos depois, o concorrente regressa e afirma que o rival o envergonha enquanto ser humano garantindo que irá abandonar o jogo por este motivo.