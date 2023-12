Hoje às 12:27

No Big Brother, Francisco Monteiro é o novo empregado do ‘café do BB’ e tem o objetivo de servir os colegas, procurando saber o que porque tomaram certas atitudes ao longo do jogo. Hugo Andrade é o quarto e último concorrente a ser chamado e recebe as «batatas da tentação», por ter sido demasiado «politicamente correto».