Hoje às 00:44

No Big Brother, confortada pela Jéssica, em lágrimas, a Joana confessa que se sentiu subestimada pelos colegas e relembra a importância do momento. Já no jardim, todos comentam o comportamento da colega e o Hugo afirma que foi uma atitude exagerada e infantil. Já o Francisco só espera que a Joana não o culpe e, no confessionário, revela temer que a Joana use o assunto contra si.