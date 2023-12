Hoje às 13:54

No Big Brother, Francisco Monteiro desabafa com Hugo Andrade à beira da piscina, sobre o jogo e sobre atitudes que não consegue entender da parte de alguns colegas. Hugo dá a sua visão do jogo e aconselha o colega sobre a postura que acha melhor adotar nesta fase final. Monteiro acaba por fala depois de Márcia Soares e Jéssica Galhofas.