Francisco Monteiro sobre picardias com Diana: É mexerica (…) eu não me posso irritar com uma pessoa assim»

Hoje às 19:41

No Big Brother – Desafio Final, a seguir à cadeira quente, Diana diz que Bárbara é uma mulher e está a servir de jogo para eles os dois. De seguida, Savate vai ter com Vina e pergunta se ele não gostou de ficar na cozinha. Vina, chateada, chama-o de dissimulado. Diana chega ao jardim e faz um sinal ao Monteiro de “estou de olho em ti”, Monteiro pede para que a colega lhe conte o que se passa, Diana começa por dizer que não vai permitir que use uma mulher para jogo. Bárbara e Carlos esclarecem-se em relação ao mal entendido na distribuição de tarefas.