Há 3h e 41min

No Big Brother, Francisco Vale e André Lopes falam sobre os conflitos que têm tido. Francisco Vale acusa André Lopes de ter agido com má intenção na situação em que afirmou que Jéssica Galhofas era quem vestia as calças da relação. André Lopes defende-se, afirmando que o colega dá um ênfase enorme às situações.