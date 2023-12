Há 3h e 3min

No Big Brother, Francisco Vale e Jéssica Galhofas acabam por se chatear por aquilo que começou por ser uma brincadeira. No jardim, já depois de tudo ter acontecido e de os ânimos se terem acalmado, Vale procura Jéssica para tentar resolver as coisas com a amiga especial e os dois conversam sobre o que aconteceu.