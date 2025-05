Frente a frente entre Bruno Savate e Nuno Brito deixa direto a ferver: «És um lobo mau disfarçado de carochinha»

O ambiente aqueceu no Big Brother com uma acesa discussão entre Bruno Savate e Nuno Brito. O capitão não hesitou em acusar o colega de ser manipulador, atirando a frase que fez tremer a casa: «És o lobo mau disfarçado!». Nuno Brito não se ficou e respondeu com ironia, desvalorizando as críticas de Savate e acusando-o de estar a jogar para as câmaras e de vir com uma estratégia planeada do exterior.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

