No Big Brother Verão, chegou a hora de se avaliar a semana da líder Catarina Miranda. Viriato atribui conotação negativa e o barraco está instalado. Os dois entram num confronto aceso, de pé, olhos nos olhos. Frente a frente. Viriato impõe-se contra Catarina Miranda: «Não há homem nenhum que se levante para mim»

O futuro de Afonso Leitão, Kina e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!