Hoje às 02:50

No Big Brother, já à hora de deitar, Francisco Monteiro levanta-se da cama e fica à espera de Márcia atrás da porta do quarto. Ao ouvir a concorrente a dirigir-se à casa de banho, o concorrente sai do quarto e procura-a. Dirigie-se também ao mesmo espaço onde Márcia se encontra e «finge» ir à casa de banho.