«Fugiu-lhe a boca para a verdade»: Diogo Bordin com ciúmes de Luís Gonçalves? Alvoroço instala-se na casa

No Big Brother, Carolina Braga e Luís Gonçalves fizeram um verdadeiro retiro espiritual juntos. A dinâmica foi hilária, mas também provocou reações.

Carina Frias não entende a proximidade entre os dois antigos rivais e lamenta que o ex-fuzileiro não lhe fale. Cláudio Ramos perguntou a Carina se ela estava com ciúmes e esta reagiu. «Eu notei essa diferença...»

Luís Gonçalves considera que a amiga, se está mal com alguma coisa, tem de lhe dizer. Sobre a missão com Carolina, o concorrente assumiu que foi «divertida» e Carolina também corroborou.

Já Diogo Bordin, foi 'apanhado' a fazer olhares fulminantes à namorada e a Luís, mas garantiu que não estava com ciúmes. «Estava a tentar entender a dinâmica», referiu.

Estes são os concorrentes nomeados desta semana. VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

