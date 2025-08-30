Futuro a dois? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam planos após o Big Brother Verão

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão conversaram sobre o futuro fora da casa mais vigiada do País. Num momento carregado de emoção, Miranda não escondeu o que sente e confessou: «Não consigo estar longe de ti». Afonso, por sua vez, foi mais contido e admitiu que, cá fora, a frequência com que se vão ver não será a mesma. Veja o momento.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!