Gabriel Sousa critica jogada de David e Daniela: «Não acredito que a ideia tenha vindo do David»

No Big Brother, ainda na reunião pós-gala, o Big Brother questiona o David sobre a técnica que usou na prova do líder. O Gabriel continua revoltado, no entanto parabeniza o Gabriel. A Inês elogia a jogada do David ao nomear diretamente a Daniela que, por sua vez atribuiu a imunidade ao Fábio. O Gabriel dá o braço a torcer, enaltecendo também a ideia, contudo, acha que não veio da cabeça do David. Também o João elogia a jogada e a Daniela, irritada, vai comentando que a ideia não foi só do David. O líder justifica que o intuito foi proteger o Fábio e a Inês intervém, atirando que acabaram sim por desvalorizar o concorrente. O Fábio queixa-se de mais uma intervenção negativa da Inês, que contesta que ainda têm mais uma semana pela frente.