No Big Brother 2024, Catarina Miranda e Gabriel Sousa têm um plano que inclui um jantar com David Maurício e revelam ao colega. Apesar de não saber pormenores, David mostra-se entusiasmado com a ideia. Ao mesmo tempo, no outro lado da casa, Daniela Ventura fica 'amuada' ao saber que o amigo está à conversa com Catarina Miranda.