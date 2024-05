Gabriel Sousa para David Maurício: «Às vezes é preciso pôr a Daniela Ventura no sítio»

No Big Brother, o almoço especial continua e Gabriel Sousa confessa que gostava que o David Maurício tivesse mais pulso com a Daniela e acusa-a de se vitimizar constantemente. A proximidade entre o David e a Daniela também é tema e o Gabriel volta a referir que sabe que eles são muito íntimos, fato que o David se apressa a desmentir. O Gabriel confessa ao Big Brother que até entende os ciúmes da Daniela porque se estivesse no seu lugar faria o mesmo que a sua rival.