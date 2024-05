Gabriel Sousa revoltado com liderança de David: «Vou fazer tudo o que possa para perder a prova»

No Big Brother, no final da gala, a Daniela e o Fábio recebem o novo líder no quarto, com grande entusiasmo. Ao mesmo tempo, contrasta o semblante cabisbaixo do Daniel e do Gabriel. O último comenta que foi assustador expulsarem a Margarida, em vez do David. O Gabriel refere-se ao novo líder com bastante revolta, atirando que, por ele, perdem a tarefa semanal. No quarto do líder, o David celebra a sua jogada ao nomear diretamente a Daniela para juntos, salvarem o Fábio.