Gargalhada transforma-se em 'azia': Afonso assume que Jéssica é uma «fragilidade» e Miranda fica incrédula

No Big Brother Verão, durante o almoço de nomeados, os concorrentes tiveram de escolher que concorrente que já saiu trocavam por um que ainda esteja na experiência. Afonso confessa que tirava Jéssica do jogo por ser «a sua maior fragilidade» e Miranda fica incrédula. Veja tudo.
A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.
