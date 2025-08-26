Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage

Durante a organização das refeições no Big Brother Verão, Jéssica questionou Afonso sobre a forma como seriam geridas. O líder pediu comunicação entre todos, mas, perante a falta de voluntários, sugeriu que Viriato ficasse na cozinha, dado que não participava na prova semanal.
Miranda tentou negociar com Viriato, oferecendo-se para assumir a cozinha caso o ator participasse na tarefa. Viriato aceitou, mas Jéssica entrou em bate-boca com Afonso e ameaçou desistir da prova.
Insatisfeito com a postura da colega, Afonso decidiu que Jéssica poderia deixar de participar na tarefa semanal.