No «Goucha», recebemos Gil Teotónio, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». Vemos as imagens do casting do ex-concorrente. O nosso convidado recorda a sua infância: «Eu era gordo, gay e tinha muito acne», revela. Em estúdio, Gil fala-nos das suas origens da Gafanha da Nazaré e partilha recordações dos seus primeiros anos de vida.