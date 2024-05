No «Goucha», recebemos Gil Teotónio, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O nosso convidado fala-nos das brincadeiras que tinha em criança, e admite gostar de moda, confessa que fazia 'programas de televisão' sozinho, de forma solitária. Gil fala-nos da dificuldade de se integrar dentro da casa mais vigiada do país.