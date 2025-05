Golpe fatal? Nuno Brito não esconde o desalento após ver o rival a ser salvo

No rescaldo do Especial, onde Luís Gonçalves foi o concorrente salvo das nomeações com 71% dos votos, Nuno Brito não escondeu o desagrado. Os concorrentes ficaram surpreendidos com o resultados das nomeações e, por isso, não se fala de outra coisa na casa do Big Brother. Nuno Brito sofreu um duro golpe e não escondeu as emoções com o momento de alegria para o rival.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20