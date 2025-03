Gonçalo Beja da Costa e Solange Tavares em «picardia saudável», até que ele lhe troca o nome: «A Soraia...»

No Big Brother, o Big Brother dá início à primeira Vontade do Líder e o Manuel Cavaco revela odiar tarefas domésticas e por isso, avisa que vai descansar. O Manuel Rodrigues, aliado do líder, atira que o Manuel Cavaco devia dar o exemplo. Para se vingar, o líder destaca o homónimo para as tarefas da cozinha. A Solange sugere que o Gonçalo fique encarregue da roupa e o mais velho atira que a concorrente devia ficar na casa de banho. No confessionário, a Solange revela que desde ontem que sentiu que o Gonçalo a está a provocar, contudo, considera que é algo positivo pois gosta dele. Por outro lado, o Gonçalo confessa ao Big Brother que têm uma picardia saudável, mas daqui a três dias isso pode mudar. Por fim, a Inês oferece-se para ficar no quarto, já que exige pouco trabalho.