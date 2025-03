Gonçalo Beja da Costa: o artista plástico que se considera um «beto fora da caixa»

O Gonçalo é artista plástico. Formou-se em pintura no Ar.Co e é licenciado e mestre em Psicologia Clínica. Nunca exerceu, mas foi voluntário nas linhas de apoio à vítima, ao suicídio e a doentes com VIH. Vive entre Santiago do Cacém e Lisboa. É um homem de rotinas. No Alentejo leva uma vida mais reservada, gosta de praticar equitação e de desenvolver o seu trabalho artístico.

Em contrapartida, em Lisboa aproveita a vida social que a cidade tem para oferecer. Costumam dizer-lhe que tem mau feitio. No Big Brother, o convívio forçado com outras pessoas será um desafio, assim como as provas físicas. Garante que está numa das melhores fases da sua vida, a altura ideal para viver uma aventura na casa do Big Brother, que, defende, “não é para ricos, ou para pobres, mas sim para pessoas”.

