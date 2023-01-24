«Gostava de estar com a minha filha...»: Viriato faz desabafo sentido e inesperado

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira está no jardim a ter uma conversa do foro pessoal com Viriato Quintela. A concorrente revela que já não falava e via o pai há imenso tempo e que o anterior programa em que participou fez com que existisse essa reaproximação ao progenitor. Já Viriato Quintela aproveita o mote para falar da filha e do desejo que tem de a poder ver e estar com ela mais vezes. Depois, o concorrente descreve detalhadamente a jovem e Jéssica deixa uma espécie de conselho ao colega.

