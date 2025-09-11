«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival

No Big Brother Verão, o soberano quer saber quem é que tiravam do TOP 4 e colocavam no seu lugar. Destaca-se a Miranda que tirava a Jéssica e colocava a Marta no seu lugar e a Jéssica que substituía o Afonso pelo João, pois queria ver a Miranda sozinha, sem aliados. A Jéssica acrescenta ainda que a dada altura, Catarina quis juntar-se a si para atacar o Afonso.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!