No «Goucha», recebemos Rafael Teixeira, o último concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O nosso apresentador recorda a altura em que os pais de Rafael zangaram-se consigo, no decorrer do Big Brother 2021, quando Goucha disse que o ex-concorrente era machista. O nosso convidado fala-nos da importância da mãe na sua vida.