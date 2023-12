Há 3h e 30min

No «Goucha», Palmira Rodrigues, ex-concorrente do «Big Brother», revela os seus favoritos para a final do reality show e Manuel Luís Goucha admite duvidar das previsões que esta faz. O apresentador revela quem é a sua grande aposta para a final e a qual irá tentar, através de votos por chamada, evitar a exulsão.