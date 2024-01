Há 1h e 27min

No «Dois às 10», recebemos Francisco Monteiro do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente fala-nos que não há um talento para entrar num reality show e explica o que quer dizer. No final da conversa, Cristina Ferreira partilha mensagem enviada em direto por Goucha. Um momento imperdível.