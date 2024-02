Hoje às 17:11

No «Goucha», recebemos Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. O ex-concorrente fala-nos da sua estreia como apresentador do Big Brother Desafio Final - Semana, ao lado de Márcia Soares, e revemos essas imagens. Manuel Luís Goucha tece largos elogios à prestação do ex-concorrente neste novo desafio.