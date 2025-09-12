Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem

No Parque dos Poetas, a grande final do Big Brother Verão já faz sentir a sua energia. As portas estão prestes a abrir e os fãs, ansiosos por assistir ao desfecho da edição, começaram a formar fila desde ontem, garantindo lugar para viver de perto todas as emoções da última gala.

No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!