Grávida aos 18 anos, Kina recorda momento forte: «Meteram-me num hospital (...) quase dei a minha vida por eles»

No Big Brother Verão, após mais um domingo de gala e de uma cadeira quente que contou com muita tensão, chega o pequeno-almoço do líder com Ana Duarte, Bruna, Jéssica Vieira e Kina. Kina recorda o conflito que viveu com Catarina Miranda durante a madrugada, onde chegou mesmo a levantar-se para ir em direção à concorrente. Miranda terá mencionado a palavra "filhos" e foi aí que Kina "explodiu" completamente com a concorrente.No decorrer desta conversa matinal, Kina recorda um momento forte vivido aos 18 anos, a altura em que foi mãe pela primeira vez. E fala na palavra "aborto".

A cadeira quente foi recheada de emoções fortes e de um autêntico barraco entre as concorrentes Kina e Catarina Miranda. que levou o próprio Big Brother a intervir.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

