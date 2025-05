Gritaria instalada! Luís Gonçalves acusa Érica Reis: «Queres é discussão para aparecer!»

Na cozinha, Luís defende que a tensão com Nuno não representa uma luta de egos, mas sim uma luta pela verdade. Érica contrapõe, afirmando que a expressão "luta de egos" se refere ao facto de ambos gritarem para ter a última palavra. O ambiente aquece quando Luís critica a atitude de Érica por questionar a forma como se expressa. A troca de palavras intensifica-se com os dois a falarem por cima um do outro. O ex-militar sugere treino físico como benefício mental, ao que a luso-americana responde, referindo que os concorrentes que mais treinam foram sancionados por falta de controlo emocional. Luís acusa Érica de provocar discussão para ganhar destaque e termina o confronto virando costas.