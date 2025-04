Gritos e revolta em pleno direto! Carolina Braga alerta Luís Gonçalves: «Estamos em direto! O Cláudio quer falar»

No Big Brother, os concorrentes estavam em direto com Cláudio Ramos no Especial, quando os ânimos se exaltaram, com Luís Gonçalves no centro da situação. O concorrente exaltou-se, elevou o tom e fez uma data de acusações aos colegas. Carolina Braga interveio e alertou-o: «Estamos em direto! O Cláudio quer falar».

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!