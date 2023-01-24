Gritos sem fim. Kina perde a cabeça com Viriato e Miranda ouve a conversa

A tensão dentro da casa voltou a subir de tom. Kina não conseguiu controlar a fúria e envolveu-se numa acesa discussão com Viriato, num momento marcado por gritos e acusações. Afonso deu força à concorrente durante a dinâmica e Miranda, sem querer, acabou por ouvir toda a conversa.

No Big Brother Verão, após o Especial, Catarina Miranda lança-se a Afonso com muita vontade de agarrar e beijar o colega, que continua a fugir. Em brincadeira, Afonso arrasta a amiga numa cadeira, mas a mesma acaba no chão.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

