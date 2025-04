Grupos divididos no jardim... em ambos o assunto é o mesmo: o grupo rival

No Big Brother, enquanto cumprem a prova semanal, a Sara, a Erica, a carina, a Adrielle e o Luís fazem uma análise com muita má-língua à mistura sobre todos os concorrentes da Casa. Cada um diz quem é que expulsavam do jogo e depois dizem alguns adjetivos que associam aos concorrentes. Destacam-se as atribuições a Lisa que é hipócrita, ao Igor que não tem opinião própria, ao Nuno que tem a mania que é o dono da razão e à Solange que só é sensível por interesse.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

