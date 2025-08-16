Guerra aberta! Afonso Leitão dispara contra Kina: «Nós somos as melgas, você é a cobra venenosa»

No Big Brother Verão, o ambiente volta a aquecer com mais um confronto entre Kina, Afonso Leitão e Catarina Miranda. Durante o castigo do tubarão, Kina não perde a oportunidade de provocar a dupla, lançando farpas certeiras enquanto os dois cumprem o desafio em clima de frustração. Afonso e Miranda, já conhecidos pelas suas reações explosivas, não ficam calados e respondem à altura, dando início a uma troca de palavras intensa e carregada de tensão. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!