Guerra aberta? Nuno Brito faz revelação sobre Luís Gonçalves e Lisa Schincariol reage: «Ele disse-te isso!?»

No Big Brother, Nuno Brito conversava no jardim com Lisa Schincariol sobre o jogo, quando Luís Gonçalves voltou a ser tema.

Nuno deu a entender que a sua relação com Luís está mesmo a tornar-se uma guerra, com farpas a serem constantemente lançadas entre ambos. O líder garante que não vai perdoar nada ao colega, que já lhe fez algumas insinuações.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!