Guerra de tias de Cascais? Inês Vilhalva e Carolina Braga criam rivalidade prematura apesar de virem do mesmo sítio

No Big Brother, durante a reunião pós-gala, o Dinis partilha que a Solange o tocou de forma negativa, mencionando o momento em que a concorrente revirou os olhos quando o Manuel Rodrigues estava a contar uma piada. Já a Inês, escolhe a Carolina, sentindo que não houve abertura de ambas as partes para se conhecerem. Na vez da Carolina, a concorrente partilha que o sentimento é mútuo. No confessionário, a Inês considera que “o seu santo não bateu” com o da Carolina. A Solange admite que sentiu menos ligação com o Manuel Rodrigues, referindo que o concorrente está sempre a repetir as mesmas piadas. A Mariana, por sua vez, destaca também o nome do concorrente, admitindo que se a apanhar num dia com menos paciência também lhe vai revirar os olhos.